Team USA slaat toe en herovert Ryder Cup

Team Europa won de laatste editie van de Ryder Cup in 2018 in Parijs. Vorig jaar ging de prestigieuze strijd niet door vanwege corona. Europa won vier van de laatste vijf edities. De Amerikaanse ploeg zegevierde in 2016 voor de laatste keer.

Team USA leidde in Kohler na de eerste dag al met 6-2. De Europese formatie stelde ook op zaterdag teleur, waardoor de thuisploeg met een riante voorsprong van 11-5 aan de slotdag kon beginnen. De Amerikaanse ploeg had voor de eindzege nog maar 3,5 punten nodig. De Europese formatie daarentegen moest zondag een historische prestatie leveren om de Ryder Cup te behouden. Die bleef echter uit op golfbaan Whistling Straits, gelegen aan Lake Michigan.

De Amerikaan Xander Schauffele verloor zondag in de eerste partij nog wel van de Noord-Ier Rory McIlroy (3&2), maar Patrick Cantlay (4&2 tegen Shane Lowry) en Scottie Scheffler (4&3 tegen Jon Rahm) lieten de Europese hoop op een stunt snel verdwijnen. Bryson DeChambeau versloeg daarop Sergio Garcia (3&2) waarna Collin Morikawa tegen Viktor Hovland het vereiste halve punt veiligstelde.

Het Amerikaanse golfteam bestond voor de helft uit debutanten. De ploeg van Stricker was echter ondanks het relatieve gebrek aan ervaring torenhoog favoriet. Acht van de twaalf golfers behoren tot de top 10 van de wereldranglijst.

Captain Padraig Harrington van Europa moest het meer hebben van ervaren teamspelers. Hij koos onder anderen voor de Spanjaard Garcia, die zijn tiende Ryder Cup speelde. Verder kon Team Europa rekenen op de Spanjaard Rahm, die momenteel de wereldranglijst aanvoert, en erkende topgolfers als McIlroy, de Engelsen Paul Casey, Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton, Ian Poulter en Lee Westwood. Zij bleven in Kohler echter gezamenlijk ver onder de verwachtingen.