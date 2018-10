Manchester City ontkent uitspraken over Lionel Messi

Sinds Pep Guardiola in de zomer van 2016 aantrad als trainer van Manchester City steken de geruchten over Messi in relatie met de Premier League-club regelmatig de kop op. Samen boekten ze met FC Barcelona immers grote successen.

Al Mubarak zou Guardiola daarom hebben gevraagd om met Messi over een mogelijke overgang naar Engeland te praten. Daarbij werd dus een financieel aantrekkelijk plaatje neergelegd. Maar Messi voelt vooralsnog niets voor een vertrek bij zijn Catalaanse werkgever. „We hebben hem een verdrievoudiging van zijn salaris aangeboden, maar hij heeft het aanbod nooit geaccepteerd”, stelde Al Mubarak in de Spaanse media. „Wij ontkennen de juistheid van deze quotes”, zo luidde vervolgens de officiële lezing van Manchester City tegenover Press Association Sport.

Eerder onthulde Football Leaks het duizelingwekkende salaris van Messi bij FC Barcelona. De Argentijn zou liefst 71 miljoen euro, opgebouwd uit een basissalaris en inkomsten uit portretrechten per seizoen opstrijken. Het bedrag kan via bonussen zelfs oplopen tot zo’n 100 miljoen euro.