Aanvoerder Virgil van Dijk haakt af bij Oranje

In overleg is besloten aanvoerder Van Dijk, die zaterdag in de Johan Cruijff ArenA voor Oranjes eerste doelpunt tegen Duitsland tekende, uitsluitend in de wedstrijd tegen Duitsland in te zetten.

Het Nederlands elftal won in de UEFA Nations League met 3-0 van Duitsland dankzij treffers van Van Dijk, Memphis Depay en Georginio Wijnaldum. De selectie van bondscoach Ronald Koeman vertrekt maandag naar Brussel waar 16 oktober een oefeninterland tegen de Rode Duivels op het programma staat.

Van Dijk vertelde afgelopen week al dat hij van zijn trainer Jürgen Klopp het dringende verzoek had gekregen om vooral heel terug te keren in Liverpool. ,,Het is niet zo dat ik mijn been in moet houden", legde de duurste verdediger van de wereld uit. ,,Maar hij heeft me de komende weken ook nodig."

Niet alleen Klopp was bezorgd over zijn internationals met het oog op de drukke agenda van de komende weken. Ook Ajax-trainer Erik ten Hag legde bij Koeman het verzoek neer om vooral rustig aan te doen met zijn spelers. De bondscoach van het Nederlands elftal snapt wat er leeft bij zijn collega. ,,Ik heb namelijk ook clubs onder mijn hoede gehad. Maar zeker tegen Duitsland zal ik daar geen rekening mee houden."

Koeman liet open of hij Matthijs de Ligt, Daley Blind en Frenkie de Jong nodig heeft tegen de Belgen. Door het wegvallen van Van Dijk gloort er weer een basisplaats voor Stefan de Vrij. De speler van Internazionale, vier jaar geleden nog verkozen tot beste verdediger van het WK in Brazilië, kreeg de laatste interlands geen speeltijd. Koeman gaf steeds de voorkeur aan de centrale verdedigers Van Dijk en De Ligt.

