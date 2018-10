’Mick Schumacher kan één van de grootste coureurs worden’

De kans is echter klein dat de zoon van Michael Schumacher volgend seizoen al in de Formule 1 is te bewonderen. De verwachting is dat de 19-jarige Duitser eerst een tussenstap maakt in de Formule 2. „Hij heeft zichzelf bewezen en kan uitgroeien tot één van de grootste coureurs in onze sport”, stelt Toto Wolff, de teambaas van de Formule 1-renstel van Mercedes. In de Formule 3 komt Mick Schumacher uit voor Prema.

„Hij heeft onder een grote druk gestaan en dat is niet altijd makkelijk om mee om te gaan”, vervolgt Wolff. „Zeker ook omdat hij geen goede seizoensstart kende. Zijn optredens in de tweede helft van het seizoen zijn daarom alleen maar indrukwekkender te noemen. Hij is niet onder de druk bezweken.”

Schumacher stelde de eindzege veilig door tijdens het slotweekeinde in Hockenheim tijdens de twee races op zaterdag voldoende punten te behalen. Hij eindigde respectievelijk als twaalfde en tweede. Daardoor is hij in de slotrace op zondag door niemand meer te achterhalen in de eindstand.

Mick Schumacher stuurt zijn bolide over het circuit van Hockenheim. Ⓒ AFP

Ferrari, de renstal waarbij zijn vader Michael vijf van zijn zeven titels pakte, houdt de prestaties van de jonge 'Schumi' net als Mercedes nauwlettend in de gaten. „Voor de familie Schumacher staat de deur bij ons altijd open'', zei teambaas Maurizio Arrivabene onlangs al.

Michael Schumacher, inmiddels 49 jaar, liep op 29 december van 2013 bij een skiongeluk ernstig hersenletsel op. Hij werd lange tijd kunstmatig in coma gehouden. Nadat medio 2014 werd bekendgemaakt dat hij niet meer in coma verkeerde, doet zijn familie geen mededelingen meer over zijn gezondheidstoestand