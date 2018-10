Djokovic grijpt masterstitel in Shanghai

In de eerste set had Djokovic aan één break genoeg om de set te grijpen. Meteen in de eerste servicebeurt van de tweede set moest de als dertiende geplaatste Kroaat, die in de halve finales verrassend had gewonnen met Roger Federer, opnieuw een break toestaan. Het lukte hem vervolgens niet meer om die achterstand ongedaan te maken.

Voor Djokovic is het de vierde toernooizege van dit jaar. Eerder schreef de Serviër de grandslamtoernooien Wimbledon en de US Open op zijn naam en was hij de beste in Cincinnati. Hij is Federer op de ranglijst gepasseerd en heeft bij de ranking die maandag uitkomt alleen nog nummer één Rafael Nadal voor zich staan.

Voor Djokovic was het alweer de vierde keer dat hij het toernooi in Shanghai won. Hij deed dat eerder in 2012, 2013 en 2015. ,,Ik speel altijd heel goed in China, zeker hier in Shanghai waar ik in 2008 voor het eerst de ATP Finals won", prees Djokovic het Chinese publiek. Ook had hij lof voor Coric ,,van wie we in de toekomst vast nog veel gaan zien". De Kroaat die een sterk optreden in Shanghai bekroonde met een finaleplaats, erkende in zijn speech zijn meerdere in de Serviër. ,,Er was voor mij vandaag niet veel aan. Novak was te goed."