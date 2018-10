Van Gerwen maakt indruk en ligt op titelkoers

Bij de laatste zestien kende Van Gerwen nauwelijks problemen met Stephen Bunting. De nummer één van de wereld schoot als een komeet uit de startblokken. In de eerste vier legs noteerde hij een gemiddelde van ruim 115 per drie pijlen. Daarmee nam Mighty Mike een snelle voorsprong van 3-1.

In het vervolg van de partij klampte Bunting wel enigszins aan, maar de Brit kreeg het gat niet kleiner dan één leg achterstand. In zijn eigen beurten bleek Van Gerwen gewoonweg oppermachtig en won uiteindelijk met 6-4. De gemiddelde score van 106,46 onderstreepte nog maar eens zijn uitstekende vorm, waardoor hij vorige week ook al het prestigieuze World Grand Prix Darts op zijn naam schreef.

Bekijk ook: Jelle Klaasen stunt met zege op Wright

Eerder in het toernooi schakelde Van Gerwen zijn goede vriend Vincent van der Voort uit. De 29-jarige Brabander won zaterdag met 6-2 in legs en behaalde toen een gemiddelde van 101,63.

Jelle Klaasen is de andere Nederlander die nog actief is tijdens de European Darts Trophy. Hij zorgde in de tweede ronde voor een daverende verrassing. Klaasen schakelde Peter Wright, de nummer twee van de wereld, uit. Dat deed hij met 6-3 in legs. Hij speelt later op zondagmiddag tegen de Duitser Martin Schindler.