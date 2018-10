Go Ahead Eagles deelt gevoelige tik uit aan Roda JC

Paco van Moorsel brak in de 80e minuut de ban. Vlak daarna besliste Thomas Verheijdt met een rake kopbal de wedstrijd. Daarmee was het nog niet gedaan. Van Moorsel pakte in de 86e minuut nog zijn tweede doelpunt van de middag mee. Dankzij de overwinning kwam Go Ahead Eagles weer op gelijke hoogte met Almere City. Met 20 punten uit negen duels delen beide clubs de koppositie.

Roda JC bivakkeert in de middenmoot van de eerste divisie. De Limburgers speelden vorig seizoen nog in de Eredivisie, maar kennen een niveau lager momenteel ook de nodige problemen. Zo leed de ploeg al vier keer een nederlaag.

