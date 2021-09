Beresterke Julian Alaphilippe prolongeert WK-titel, Dylan van Baarle pakt zilver

Met massa’s volk aan de kant in Vlaanderen, begon het WK wielrennen in Antwerpen. Ruim 268 kilometer moesten de matadoren op de fiets - met verschillende zware beklimmingen - doorstaan om zo finishplaats Leuven te bereiken.

Dylan van Baarle Ⓒ ANP/HH

Koers al snel op z’n kop

Verrassend: 170 km voor de finish was het al direct koers. Remco Evenepoel was weg met onder anderen Benoit Cosnefroy, Mads Pedersen en Kasper Asgreen. Nederland moest reageren en stuurde Pascal Eekhoorn er achteraan. Ook Primoz Roglic en Magnus Cort Nielsen voegden zich bij het groepje. En wat voor een groep. Hiervoor reed overigens nog een kopgroep met nog vroegere vluchters.

Maar de Italianen zagen dit niet zitten en grepen de groep-Evenepoel. Het was ook wel heel vroeg om de koers op kop te zetten. Ook de kopgroep werd bijgehaald.

Van Aert geeft gas

Evenepoel liet zich goed zien, want er ontstond weer een kopgroep met de jonge Belg erbij. Dylan van Baarle had zich namens Nederland gemeld. Ondertussen brak het peloton in stukken. Bauke Mollema en Mike Teunissen hielden Mathieu van der Poel uit de wind en vooraan.

Wout van Aert Ⓒ ANP/HH

Op 60 kilometer voor de finish gaf Alaphilippe er een poef op en hij kreeg de topfavoriet Van Aert mee, samen met de in vorm zijnde Sonny Colbrelli. Van der Poel moest op dat moment passen. Toch wist de Nederlander nog aan te sluiten, al kostte het hem alle moeite.

Opoffering Evenepoel

Vooraf was de vraag of Evenepoel zich wilde opofferen voor de grote kopman Van Aert, nou dat liet hij zien, want hij beulde voor de renner van Jumbo-Visma. Maar toen Alaphilippe nog een keer wegreed, moest hij passen. De Fransman kreeg wel Europees kampioen Colbrelli mee.

Toch kwamen ook zij niet weg. Met nog 50 kilometer koers was er een aardige kopgroep, met de favorieten er nog bij, dus ook Van der Poel. En Van Baarle. Evenepoel moest er na al zijn beulwerk voor Van Aert af.

Mathieu van der Poel, hier nog in de buik van het peloton. Ⓒ ANP/HH

Met 17 kilometer koers te gaan glipte Alaphilippe voor een derde maal weg. De titelverdediger was in topvorm aan de start gekomen blijkbaar. Van der Poel en Van Aert zaten weer eens in elkaars wiel. De Fransman kreeg wat ruimte van zijn concurrenten en was gezien. Hij koerste rechtstreeks af op prolongatie van zijn WK-titel. Van Baarle streed in de slotfase om een podiumplek en pakte dan ook zilver.