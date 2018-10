Joost Luiten terug op Europese Tour

Luiten had al sinds maart van dit jaar last van zijn linkerpols en kwam eind mei voor het laatst in actie. „Zaterdag was de laatste test op Bernardus Golf, achttien holes spelen onder het oog van de chirurg die mijn pols heeft geopereerd”, schrijft Luiten. „Na die achttien holes staan alle seinen op groen, de chirurg ziet geen enkele reden om komende week in Spanje niet te spelen.”

De Nederlandse golfer kijkt uit naar zijn rentree. „Valderrama is een baan die mij heel goed ligt. Ik ben er twee keer tweede geworden”, zegt hij. „We gaan zien hoe mijn spel er voor staat, het allerbelangrijkste is dat de pols weer goed is en dat ik voluit kan spelen.”