AZ-trainer Arne Slot: we spelen tegen de top van Europa

„In de Champions League hebben we al gezien dat Barcelona en Sevilla zich moeiteloos hebben geplaatst voor de volgende ronde. Wij spelen tegen een elftal dat in de Spaanse competitie hoger staat dan deze teams.”

Eerder verloor AZ in San Sebastian met 1-0. Slot: „In de tijd dat ik hier zit heb ik AZ nog nooit zo kansloos gezien. We kwamen weinig aan de bal en gaven veel kansen weg. Toch geloof ik zeker dat het nu beter kan. We moeten een groter aandeel in het spel krijgen en onder druk minder fouten in de opbouw maken. Met David Silva missen zij bovendien één van hun beste spelers. Dat is voor ons geen nadeel.”

Het afgelopen weekeinde won AZ van Emmen, na een moeizame competitiestart al weer de derde zege in de eredivisie op rij. Slot noemde de voorbereiding op de ontmoeting met de Spanjaarden de afgelopen dagen ’heerlijk rustig’. Eerder dit seizoen werd de club getroffen door een uitbraak van het coronavirus. „Nu test iedereen negatief”, zegt Slot. „In dit opzicht is de spanning enorm afgenomen. Dat is heel prettig.”

Na drie duels delen AZ, Sociedad en Napoli de koppositie met 6 punten. Eén van de drie moet afvallen. Slot: „We zullen daarom zeker één van de twee rechtstreekse confrontaties tegen deze tegenstanders moeten winnen. Wat mij betreft doen we dat dan maar meteen tegen Sociedad.”