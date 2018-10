Koddige strafschop Ajax-aanvaller Tadic

Tadic mocht in de eerste helft aanleggen vanaf elf meter, maar raakte de bal totaal verkeerd. Deze kwam daardoor niet eens in het buurt van het doel en vloog hoog over en naast.

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Tadic een strafschop mist. Eerder overkwam hem dat in de Champions League-wedstrijd van Ajax tegen Dinamo Kiev. De misser van Tadic kostte Servië twee punten. Het werd: 0-0.

Met elf tegen tien wist Servië, in een af en toe harde wedstrijd, het verschil in de tweede helft ook niet te maken. In de slotfase werd een doelpunt van Aleksandar Mitrovic afgekeurd wegens buitenspel.

Servië blijft in groep 4 van divisie C van de Nations League koploper met acht punten uit vier duels. Roemenië is tweede met zes punten uit vier wedstrijden. Montenegro kan later op zondag op zeven punten komen als het wint van het nog puntloze Litouwen.