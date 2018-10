Niet topfitte Van der Poel etaleert klasse in Gieten

De 23-jarige wielrenner soleerde in Gieten naar de zege. Wereldkampioen Wout van Aert uit België werd op ruime achterstand tweede. Diens landgenoot Toon Aerts eindigde als derde.

Van der Poel besliste pas na de warming-up dat hij van start ging in Gieten. De Europese veldritkampioen was zaterdag bij de Rapencross in Lokeren ten val gekomen en leek aanvankelijk een flinke blessure aan zijn enkel te hebben opgelopen.

Meteen in de eerste ronde maakten Van der Poel en Van Aert zich los van de concurrentie. Na een versnelling van de Nederlander moest de wereldkampioen hem in de tweede ronde laten gaan. Vervolgens liep Van der Poel alleen maar verder uit en had hij op de finish 31 seconden voorsprong op Van Aert.

,,Ik had voor de wedstrijd al gezegd dat ik niet superveel last had van mijn enkel", zei Van der Poel na zijn zege tegen Sporza. ,,Ik had mijn enkel voor de start nog eens steviger ingetapet, zodat ik niet het risico liep om die enkel nog eens om te slaan."

De wielrenner werd in Lokeren met een brancard afgevoerd maar de schade bleek na onderzoek in het ziekenhuis van Sint-Niklaas mee te vallen. ,,Ik had vooral in het eerste uur na de val veel pijn. Toen ik zaterdagavond in Gieten aankwam was die grote bol op mijn enkel al verdwenen dankzij een ijsapparaat. Ik ben vooral heel blij dat ik tijdens de cross vandaag bijna niets gevoeld heb. "