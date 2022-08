Cricketer Bas de Leede maakt ’een van meest opzienbarende transfers ooit’

Het betekent niet dat De Leede direct in de Indian Premier League (IPL) gaat spelen. Wel zal hij deelnemen aan de nieuwe ILT20, die van 6 januari tot en met 12 februari in de Verenigde Arabische Emiraten wordt gehouden. De ILT20 is een nieuw Twenty20-toernooi waaraan zes teams deelnemen.

De Leede reageert blij: „Dit is waar je als cricketer van droomt: straks in een van de grote stadions staan in de Emiraten met wereldtoppers. Drie van mijn teamgenoten worden bijvoorbeeld de West-Indiërs Kieron Pollard, Dwayne Bravo en Nicholas Pooran. Een andere teamgenoot is de Afghaan Rashid Khan, ook een wereldster. Spelen in de IPL zal nog moeilijker zijn gezien de grote concurrentie, maar dit is een mooie eerste stap.”