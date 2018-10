Glasheldere opdracht voor Bertens

Als de 26-jarige Nederlandse de halve eindstrijd bereikt in de hoofdstad van Rusland, dan is ze verzekerd van deelname aan het eindejaarstoernooi. In dat geval passeert ze namelijk Elina Svitolina. De Oekraïense is dit moment de nummer zes van de Race to Singapore, maar speelt deze week geen toernooi.

Om de laatste vier te bereiken in Moskou moet Bertens twee wedstrijden winnen. In de eerste ronde heeft de nummer vier van de plaatsingslijst een bye. Vervolgens stuit ze op Aliaksandra Sasnovich of Mihaela Buzarnescu.

Elina Svitolina in actie. Ⓒ EPA

Bertens zal in Moskou ook de verrichtingen van Simona Halep in de gaten houden. De nummer één van de wereld kampte met een hernia en doet mee om haar rug te testen. Als blijkt dat de Roemeense niet fit is, dan slaat ze de WTA Finals over en is Bertens sowieso gekwalificeerd.

Bekijk ook: Kleine meevaller voor Kiki Bertens

De vroege uitschakeling van Bertens in Linz gecombineerd met de finaleplek van Karolina Pliskova hebben haar een achterstand van 130 punten bezorgd op de Russin. Pliskova verloor zondag in Tinjian van Caroline Garcia: 7-6 (7) en 6-3.

Karolina Pliskova Ⓒ AFP