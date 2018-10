Lips sluit Military Boekelo als derde af

De Brabantse eventingruiter incasseerde met Bayro in de afsluitende springwedstrijd acht strafpunten. Zijn Duitse rivale Julia Krajewski bleef foutloos en ging daardoor met de eindzege aan de haal. De Britse Laura Collett bleef eveneens zonder strafpunten en steeg naar de tweede plek in het eindklassement.

Lips voerde zowel na de dressuur als na de cross country de ranglijst aan. Hij hoopte de eerste Nederlander in 48 jaar te worden, die het befaamde paardensportevenement in Boekelo op zijn naam zou schrijven. Lips kon met Bayro de hindernissen echter niet vlekkeloos nemen. De Nederlandse combinatie maakte twee springfouten in de driesprong. Zijn derde plek was nog wel ruim voldoende voor de Nederlandse titel eventing. Hij was al titelhouder.

Lips eindigde vorig jaar als tweede in Boekelo.