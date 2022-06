Glory breekt vanwege oorlog in Oekraïne (tijdelijk) met Russische vechters

,,Als gevolg van de invasie van de Russische regering in Oekraïne, die we veroordelen, is Glory op obstakels gestuit die het onmogelijk maken om wedstrijden voor onze Russische atleten te organiseren. Het gaat om belemmeringen omtrent reisverboden, veiligheid en betalingen. Dit door de wereldwijde financiële sancties tegen Rusland”, valt te lezen in een verklaring.

,,Glory nam sinds februari de aanbeveling van het Internationaal Olympisch Comité over om Russische atleten alleen te laten vechten onder neutrale vlag. Omdat de oorlog, maar voortduurt hebben we in het belang van de carrières en de veiligheid van onze vechters besloten om hun contracten te ontbinden, zodat ze de kans krijgen om elders te vechten.”

Glory benadrukt dat de huidige situatie niet de schuld is van zijn Russische kickboksers of zichzelf. Tevens hoopt het dat de oorlog in Oekraïne snel voorbij is, zodat de vechters eventueel kunnen terugkeren.

Luis Tavares boekte tijdens Glory Rivals 1 een spectaculaire knock-out-zege Ⓒ GLORY

Luis Tavares

Voor Tavares voelt het met het besluit van Glory alsof hij alsnog het gelijk aan zijn zijde krijgt. De Rotterdammer trok zich in maart een week voor zijn titelpartij tegen Vakhitov terug, omdat hij zich vanwege de oorlog niet goed voelde bij een gevecht tegen een Rus. Hij had na zijn afmelding gehoopt dat Glory zich achter hem zou scharen, Vakhitov van de kaart zou halen en een partij voor de interim-titel zou plannen. Dat gebeurde echter niet.

Inmiddels mag de The Infamous zich dus alsnog verheugen op een titelgevecht. Tavares, die afgelopen weekeinde een spectaculaire knock-out-zege boekte tijdens de eerste editie van Glory Rivals, krijgt op 20 augustus tijdens Glory81 in het Duitse Düsseldorf tegen Sergej Maslobojev uit Litouwen de kans om zich tot wereldkampioen in het lichtzwaargewicht te kronen. Een titel die hij bij Enfusion, het broertje van Glory, al in zijn bezit had.

Tavares komt sinds 2018 uit voor de grootste kickboksorganistaie van de wereld, waar hij zich heeft opgewerkt tot de nummer 1-uitdager in de op één-na-zwaarste divisie. Maslobojev bezet de derde plek. Tussen hen in staat Felipe Micheletti. De partij tussen Tavares en Maslobojev is het co-main event. Jamal Ben Saddik en Benjamin Adegbuyi vormen de hoofdpartij.

Ook Dmitry Menshikov (nummer twee in het weltergewicht), Vlad Tuinov (lichtgewicht) en Aleksei Ulianov (nummer twee in vedergewicht) stonden tot voor kort nog als actieve Russische vechters op de Glory-website.