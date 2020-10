Stefan Küng pakt via indrukwekkende solo de dubbel in Zwitserland

Danilo Wyss kwam bijna vijf minuten na Küng als tweede over de finish. De winnaar nam de kampioenstrui over van Sébastien Reichenbach, de winnaar van vorig jaar. „Allereerst grote dank aan de organisatoren”, aldus Küng, vooral een tijdritspecialist.

„Woensdag wisten we nog niet eens of we mochten rijden. We hebben echter kunnen koersen in veilige omstandigheden. Ik was nog gemotiveerder dan anders. Het systeem met de ’bubbels’ werkt in de wielrennerij. Wij doen aan een buitensport, dat is een voordeel ten opzichte van heel wat andere sporten. Het was een compact seizoen, maar we hebben bijna alle koersen kunnen rijden. Dat stemt me optimistisch voor volgend jaar.”