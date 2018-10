Kamp-Messi slaat terug richting Maradona

„Messi is een geweldige speler, maar hij is geen leider”, zei Maradona eerder dit weekeinde tegen het Amerikaanse FOX Sports. „Het is zinloos om een leider te maken van iemand die twintig keer naar de wc moet voordat een wedstrijd begint.”

Maxi Biancucchi, de neef van Messi, slaat op sociale media terug richting Maradona. „Het getuigt van onwetentheid als je Messi op een dergelijke manier in discrediet brengt”, schrijft hij.

Messi baalt tijdens het afgelopen WK. Ⓒ Reuters

„Het is triest om iemand die zichzelf als een leider beschouwt zo over onze beste speler van dit moment te horen praten. Maradona zegt dit in een periode waarin hij zou moeten helpen om de nationale ploeg te helpen opbouwen als hij zo van Argentinië houdt als hij altijd zegt.”

Argentinië en Messi vlogen er tijdens het afgelopen WK roemloos uit in de achtse finales: 4-3 verlies tegen Frankrijk. Vier jaar geleden was Messi met Argentinië wel dicht bij de wereldtitel, maar bleek Duitsland in de verlenging van de finale beter: 1-0. In 2010 kregen Maradona (als bondscoach) en Messi het samen ook niet voor elkaar om de titel te grijpen.

Maradona leidde de Zuid-Amerikanen in 1986 als voetballer naar de mondiale titel. Vier jaar later gingen Maradona & co in de eindstrijd onderuit tegen Duitsland.