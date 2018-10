Pijnlijke nederlaag FC Twente

De Tukkers, zonder de geblesseerde routinier Wout Brama, verloren op eigen veld met 0-1 van MVV. Vorig weekeinde eindigde de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven in 1-1.

Bekijk ook: Sparta droogt Cambuur af en is medekoploper

Na een uur kwam Anthony van den Hurk in Enschede tot scoren namens de bezoekers. Hij kopte fraai raak uit een scherpe voorzet van Marnick Vermijl.

Jari Oosterwijk was daarna dicht bij de gelijkmaker. Hij tikte de bal in de 68e minuut met zijn hak tegen de paal. In de tachtigste minuut raakte ook ploeggenoot Tom Boere met een schot de staander.

Eerder op de dag won Sparta thuis met 3-0 van SC Cambuur en was Go Ahead Eagles eveneens met 3-0 te sterk voor Roda JC.

Go Ahead, Sparta en Almere City staan nu bovenaan met 20 punten. FC Twente volgt als nummer vier op zeventien punten.