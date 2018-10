Nieuw drama voor Juan Martin Del Potro

Tijdens het Masterstoernooi van Shanghai is de US Open-kampioen opnieuw geblesseerd geraakt. Deze keer aan zijn knie. In zijn partij tegen Borna Coric heeft Del Potro een bot in zijn knieschijf gebroken.

„Dit is erg moelijk voor mij”, laat Del Potro weten in een statement. „Ik ben erg verdrietig. Het is erg moeilijk om nu weer aan herstellen te denken. Ik had dit niet verwacht.”

Het lijkt erop dat het seizoen voor Del Potro voorbij is. Al wordt dat niet gemeld. De Argentijn was al verzekerd van deelname aan de World Tour Finals.