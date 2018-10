DTM-afscheid Mercedes met rijderstitel van Paffett

De Duitser werd onttroond doordat Paffett aan een derde plaats in de finalerace genoeg had om zijn tweede kampioenschap in de Duitse toerwagenserie te verzilveren. Na dertig jaar actief te zijn geweest in de DTM gaat Mercedes zich volgend jaar concentreren op de Formule E, waarin Paffett een van de rijders wordt. De DTM gaat in 2019 verder met BMW, Audi én nieuwkomer Aston Martin.

Met nog één wedstrijd te gaan kwamen alleen nog Paffett, teamgenoot Paul di Resta en Rast in aanmerking voor de titel. De titelhoop van de voormalige Formule 1 Force India-coureur Di Resta leek al na de kwalificatie voor race 2 te zijn vervlogen. De Mercedes-coureur moest genoegen nemen met de elfde startplaats, terwijl Rast en Paffett zich als respectievelijk tweede en derde kwalificeerden.

Evenals in de eerste race op zaterdag waarin hij achter Rast tweede werd, was Robin Frijns weer één van de smaakmakers. De Audi-coureur reed vanaf de laatste startplaats naar de vijfde plaats achter Rast, pole-winnaar Marco Wittmann (BMW), Paffett en Nico Müller (Audi). Als één van de laatste rijders maakte de Limburger zijn pitstop. Na zijn bandenwissel kwam hij als dertiende weer de baan op en in zijn tweede stint profiteerde hij optimaal van het feit dat hij versere banden had dan de concurrentie. Frijns nam onder meer Di Resta, Joel Eriksson, Edoardo Mortara, Philipp Eng, Augusto Farfus en Bruno Spengler te grazen en reed daarmee op imponerende wijze naar een vijfde plaats aan de finish.