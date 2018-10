Bondscoach Kozak stopt in Slowakije

De 64-jarige trainer diende zijn ontslag in na de nederlaag in de Nations League zaterdag tegen Tsjechië (1-2). Hij was sinds de zomer van 2013 in functie. De bondsleiding spreekt van een verrassende beslissing.

Onder leiding van Kozak plaatste Slowakije zich voor de eerste keer als onafhankelijk land sinds de opsplitsing van Tsjechoslowakije in 1993 voor het eindtoernooi om de Europese titel. Bij het EK van 2016 werd de ploeg van Kozak in de achtste finales door Duitsland uitgeschakeld (0-3).

Met nul punten uit twee duels staat Slowakije onderaan in groep 1 van divisie B in de Nations League. In de oefeninterland dinsdag tegen Zweden zal assistent-bondscoach Stefan Tarkovic de taken van Kozak overnemen.