Franse verdediger veegt vloer aan met Deschamps

De 33-jarige voetballer van Arsenal liep begin mei een zware achillespeesblessure op en miste daardoor het WK in Rusland. Frankrijk veroverde bij dat toernooi de wereldtitel. Koscielny zegt al die tijd niet of nauwelijks iets te hebben gehoord van Deschamps. „Alleen op mijn verjaardag op 10 september kreeg ik van hem een sms-berichtje”, schamperde Koscielny in een interview op de tv-zender Canal+.

Koscielny voelt zich echter in de voetballerij niet alleen door Deschamps een tikje in de steek gelaten. „Veel mensen van wie ik dacht dat ze dicht bij me stonden, hebben me laten zitten.”

Deschamps noemde in mei het wegvallen van Koscielny nog een grote klap voor de nationale ploeg. „Met Les Bleus is het voorbij”, benadrukte Koscielny, die eerder al het WK in Rusland als zijn laatste grote titeltoernooi beschouwde. Hij speelde 51 interlands.

Frankrijk speelt dinsdag in Saint-Denis tegen Duitsland in de Nations League. Oranje is in dezelfde groep ingedeeld.