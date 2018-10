Valentijn Driessen Ⓒ De Telegraaf

Na de historische 3-0 zege van het Nederlands elftal op aartsrivaal Duitsland was er jubel, vermengd met leedvermaak. Zo’n houding is iedereen na de diepe val van het Nederlandse voetbal gegund. Na het optimisme over CL-deelnemers Ajax en PSV nu het positivisme bij het nationale elftal.