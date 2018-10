Van Gerwen groots naar titel

In Göttingen rekende de 29-jarige Nederlander in de finale af met James Wade: 8-3 in legs. In 2016 en 2017 toonde Van Gerwen zich ook al superieur bij het toernooi in Duitsland. In de twee jaren daarvoor verloor hij de finale.

Van Gerwen toonde zondag opnieuw zijn uitstekende vorm. Daryl Gurney en Michael Smith werden zonder pardon ter zijde geschoven door de nummer één van de wereld:

Tegen Wade kwam Van Gerwen, die over een paar maanden graag voor de derde keer wereldkampioen wil worden, geen moment in de problemen. Van Gerwen bracht 111.27 gemiddeld op het scorebord, tegen een mager 79 voor Wade.

Bovendien gooide Van Gerwen 61.54 procent van zijn dubbels erin en verwende de fans met een 170-finish. Wade stond erbij en keek ernaar.

Van Gerwen, die met een gemiddelde gooide van ruim 111 punten, verdiende ruim 28.000 euro met deze titelprolongatie op de Europese Tour. Hij won vorig weekeinde in Dublin de World Grand Prix, goed voor een winstpremie van circa 110.000 euro.