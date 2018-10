Vice-wereldtitel verder weg voor Van der Mark

Ook zijn Britse teamgenoot Alex Lowes wist zich niet te onderscheiden in de gevechten met Kawasaki, Ducati en Aprilia.

Van der Mark was in de training al matig op dreef met een elfde trainingstijd, maar ook in de race op zaterdag en zondag viel er voor de 25-jarige Rotterdammer weinig te oogsten. Met een achtste en negende plaats schoot hij weinig op in zijn jacht op de vice-wereldtitel waarmee achter de ongenaakbare wereldkampioen Jonathan Rea nog enige eer valt te behalen. Doordat zijn concurrent Chaz Davies zijn Ducati naar de vierde plaats stuwde, vergrootte de Brit ondanks een crash op zaterdag zijn voorsprong op Van der Mark naar 24 punten met nog twee slotraces in Qatar voor de boeg.

Even dacht Van der Mark vanaf de tweede startrij via de omgekeerde startvolgorde mee te doen voor het podium. Gaandeweg verloor hij posities en moest zelfs Ten Kate Honda-coureur Jack Gagne voorbij laten, al wist hij de Amerikaan ook weer naar de tiende plaats te verdringen. Van der Mark's rondetijden wezen op technisch mankementen. Hij reed per ronde zelfs vier seconden langzamer dan Kawasaki-rijder Jonathan Rea die een record vestigde door tien races op rij te winnen. Lowes deed het niet veel beter met een zevende en zesde plaats.

De fraaie piste met een lang recht stuk waar Marco Melandri een topsnelheid van 309 km/uur klokte, was in de nacht van zaterdag op zondag ontdaan van al het rubber dat door de zaterdagraces was neergelegd. Noodweer en hevige regenval had voor de nodige schade gezorgd op het nieuwe circuit. Pitboxen kwamen blank te staan en het water kwam door de plafonds naar beneden in de pitboxen van de aanwezige teams.

Uitslag: 1. Rea (GBr) Kawasaki, 2. Forés (Spa) Ducati op 3,2, 3. Melandri (Ita) Ducati 4,6, 4. Davies (GBr) Ducati, 5. Sykes (GBr) Kawasaki, 6. Lowes (GBr) Yamaha, 7. Razgatliglu (Tur) Kawasaki, 8. Savadori (Ita) Aprilia, 9. Van der Mark (Ned) Yamaha, 10. Gagne (VSt) Honda.

WK-stand: 1. Rea 520, 2. Davies 348, 3. Van der Mark 324, 4. Sykes 294, 5. Melandri 286, 6. Lowes 232, 7. Forés (Spa) beste independent 227.