’De Ligt doet mond open in meetings’

„Hij heeft het heel goed opgepakt en uiteindelijk hebben we met z’n allen de nul gehouden.” De aanvoerder en zijn kompaan in het centrum van de verdediging hebben een goede klik.

„Ook buiten het veld communiceren we veel. We hebben bij Oranje meetings, waarin Matthijs ook zijn mond opendoet. Dat is belangrijk. Iedereen moet zijn inbreng hebben, want we moeten het EK halen”, aldus Van Dijk.