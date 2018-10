Amateurisme met Rosario krijgt staartje

De middenvelder van PSV kon ook rekenen op speelminuten, maar bleek zaterdag op de dag van de wedstrijd niet speelgerechtigd door een schorsing na een rode kaart vorige maand bij Jong Oranje-Jong Schotland.

„Als technische staf hebben we herhaaldelijk gevraagd of hij kon spelen en iedere keer werd dat bevestigd. Dan is het zeer teleurstellend voor Pablo en voor ons dat hij geschorst blijkt te zijn. Zulke fouten mogen niet gebeuren en we moeten uitzoeken waar de fout ligt”, gaf Koeman op voorhand aan zich niet zomaar neer te leggen bij het amateurisme bij de KNVB. Ondanks de zege op Duitsland. Eentje die de pijn voor Rosario nauwelijks verlichtte.

Als verklaring kreeg Koeman in Zeist te horen dat het een kwestie is van interpretatie, hoe een zinnetje gelezen moet worden in de verklaring van de tuchtcommissie van de UEFA. De verwachting is dat de bondscoach morgen tegen België speeltijd inruimt voor Rosario zodat de PSV’er na afloop in Brussel alsnog zijn haasje in ontvangst mag nemen.

Rosario’s collega’s baalden voor de middenvelder. Zoals doelman Jasper Cillessen: „Dit is ontzettend zuur voor Pablo. Balen voor hem. Laten we wel even uitzoeken hoe zo’n fout gemaakt kan worden, vooral voor hem. Als je je erop focust om bij de wedstrijd te zitten en je krijgt zo te horen dat het niet mag, dan is dat zuur. ’Amateuristisch’, is jouw woord, maar ik kan me er wel in vinden.”

En clubgenoot Steven Bergwijn, die wel met het haasje stond: „Pablo baalt wel natuurlijk. Er komt nog een wedstrijd. Ik hoop dat hij dan tegen België zijn debuut gaat maken.”