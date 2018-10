Frankrijk zonder Thauvin tegen Duitsland

De 25-jarige middenvelder van Olympique Marseille is vanuit het spelershotel teruggekeerd naar huis wegens een voetblessure. Hij zal bij zijn club verdere behandeling ondergaan. Bondscoach Didier Deschamps heeft geen vervanger voor hem opgeroepen.

Frankrijk leidt in groep 1 van divisie A met vier punten uit twee duels. Nederland volgt met drie punten en Duitsland is laatste met één punt. De Duitse ploeg aast in Saint-Denis tegen de wereldkampioen op revanche na de pijnlijke nederlaag zaterdag in Amsterdam tegen Oranje (3-0).