Bogaerts slaat terug met Boston Red Sox

Xander Bogaerts en zijn ploeggenoten wonnen het tweede duel met 7-5. De 26-jarige Arubaan, international van Oranje, liep zelf een van de punten binnen.

Bogaerts bereikte in de derde inning de thuisplaat na een klap van Jackie Bradley jr., die daarmee drie ploeggenoten binnen sloeg. De Red Sox zetten zo een achterstand van 4-2 om in een voorsprong van 5-4 en die gaven ze niet meer uit handen. De ploeg uit Boston had zaterdag het eerste duel met de Astros verloren: 2-7. Wedstrijd drie is dinsdag in Houston.

In de finale van de National League tussen Los Angeles Dodgers en Milwaukee Brewers is de stand na twee duels ook in evenwicht (1-1). De winnaars van de twee finales plaatsen zich voor de World Series. Vorig jaar ging de titel in de Major League naar de Astros.