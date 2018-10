Djokovic hekelt wielersport

„Ik keek vroeger graag en vaak naar wielrennen”, aldus Djokovic. „En dan vooral naar de grote kampioenen: Pantani, Armstrong. Nu weet ik het niet meer. Er is zoveel controverse rond de sport. Ik ben ervan overtuigd dat er in de wereld veel renners zijn die hard trainen en geen doping gebruiken voor de beoefening van hun sport. Maar het is niet aanvaardbaar dat ze in een korte periode zoveel fysieke inspanningen moeten leveren. Dagelijks 300 kilometer bergop, bergaf, in de Ronde van Italië of de Ronde van Frankrijk, dat zijn onmenselijke inspanningen. Zelfs grote kampioenen als Lance Armstrong moesten iets gebruiken om te slagen in hun opzet.”

Binnen de tenniswereld wordt regelmatig een beetje kribbig gereageerd op het systeem van de zogenaamde whereabouts. „Het is inderdaad absurd dat we dagelijks moeten laten weten waar we zijn, aangezien we het vaakst op een terrein te vinden zijn. Anderzijds, hoe meer urinestalen, hoe meer bloedstalen, hoe beter het is voor onze sport.”