Willy Schmidt (93), uitvinder van ’de schaarbeweging’, overleden

Geboren Alkmaarder Schmidt kende het eerste grote succes van zijn loopbaan in Brabantse dienst. Met EVV Eindhoven werd de Amsterdammer in 1954 landskampioen. De blauw-witte volksclub uit de lichtstad bleef met Noud van Melis, Jan Louwers en Dick Snoek als blikvangers in de kampioenspoule stadsgenoot PSV, DOS (dat is opgegaan in FC Utrecht) en DWS uit Amsterdam voor. Schmidt was de laatst levende speler van het kampioensteam van het tegenwoordige FC Eindhoven. In 1957 werd hij met Ajax landskampioen door de eerste editie van de Eredivisie op zijn naam te schrijven.

Linksbuiten Schmidt speelde behalve voor EVV Eindhoven en Ajax ook voor Alcmaria Victrix en Fortuna’54, een van de voorlopers van het huidige Fortuna Sittard. Tot international schopte hij het net niet. Hij zat meerdere keren bij de selectie, maar kwam nooit binnen de lijnen onder andere door de concurrentie van Abe Lenstra.

De schaar

Naar eigen zeggen bracht Schmidt de schaar voor het eerst in de praktijk op de trainingen bij EVV Eindhoven. „Anderen heb ik de schaar ook geprobeerd aan te leren. Dat viel echter niet mee, want je moet hem wel op snelheid kunnen toepassen, terwijl je de bal controleert”, zei hij zelf over zijn technische hoogstandje. Schmidt wordt niet beschouwd als de uitvinder van de schaar, want die eer valt de Argentijn Pedro Calomino te beurt, maar hij was wel degene die de beweging introduceerde op de Nederlandse velden.

Daarmee was Schmidt een grote inspiratiebron voor Piet Keizer, die in de jaren vijftig in de jeugd van Ajax speelde en de beweging van zijn grote voorbeeld kopieerde en perfectioneerde. „Er is eigenlijk maar één speler van wie ik duidelijk iets overgenomen heb en dat is Willy Schmidt” zei Keizer in het Ajax-jubileumboek. De schaar van Schmidt sprak tot de verbeelding bij de technische linksbuiten, die in 2017 overleed. „Hij ging er gewoon langs en de back stond dan als aan de grond genageld. Ik vond het zo’n mooie en effectieve beweging, dat ik die heb overgenomen.”

Na zijn actieve carrière bleef Schmidt in het Brabantse Son en Breugel wonen. De laatste jaren van zijn leven bracht hij door in Amsterdam.