Van Gerwen: ’Ik speelde fenomenaal’

Op de site van de PDC gaat hij verder over zijn eindzege, waarbij hij in de finale James Wade met 8-3 verpletterde. „Je kan er alleen maar van dromen als je zo speelt.”

De 29-jarige Nederlander heeft inmiddels 28 Europese titels op zijn naam staan. „Ik kan terugkijken op een prima Europees seizoen. Toch moet ik m’n koppie erbij houden, met de belangrijke toernooien die nog gaan komen.”

Saai

Hij vervolgt: „Winnen wordt nooit saai voor mij. Ik wil doorgaan totdat ik minimaal 50 Europese titels heb gewonnen!” In 2016 en 2017 toonde Van Gerwen zich ook al superieur bij het toernooi in Duitsland. In de twee jaren daarvoor verloor hij de finale.

Van Gerwen, die met een gemiddelde gooide van ruim 111 punten, verdiende ruim 28.000 euro met deze titelprolongatie op de Europese Tour. Hij won vorig weekeinde in Dublin de World Grand Prix, goed voor een winstpremie van circa 110.000 euro.