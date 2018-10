Van der Vaart: ’Memphis in potentie een topspeler’

Van der Vaart: „Memphis is in potentie een topspeler. Hij kan een wedstrijd beslissen en dat soort spelers heb je nodig in een elftal. Frenkie de Jong is een groot talent en doordat hij nu staat opgesteld steeds, gaat Gini Wijnaldum zo goed functioneren. Die hoeft niet meer het voetballende gedeelte van achteruit voor zijn rekening te nemen.”

Kuyt: „Als je naar de as kijkt, staan daar je bepalende spelers als Virgil van Dijk, die een echte leider begint te worden, Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum en Memphis Depay. Frenkie is al zo bepalend aan de bal en ik denk dat Wijnaldum en hij elkaars kwaliteiten versterken. Je ziet dat Gini in dit elftal steeds meer in zijn element is. Dat bekroonde hij met een schitterende goal. En ik heb genoten van Memphis, die negentig minuten lang twee grote kerels (Boateng en Hummels) heeft beziggehouden. Voortdurend loerend wanneer hij kon toeslaan. Hij is een gevaar voor elke verdediging. En complimenten voor Ryan Babel, die een echte teamspeler is geworden. Het Nederlands elftal heeft spelers zoals Ryan nodig.”

Lees hieronder het volledige interview met Rafael van der Vaart en Dirk Kuyt: