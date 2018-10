Vandoorne nu écht weg uit Formule 1

De 26-jarige Belg gaat bij het team HWA het rijdersduo vormen met de Brit Gary Paffett, die afgelopen weekeinde de titel in de DTM voor zich opeiste.

Vandoorne maakte in 2016 bij McLaren zijn debuut in de Formule 1 als invaller voor Fernando Alonso. Sinds vorig jaar vormt de Belg met Alonso het vaste rijdersduo bij de Britse renstal. Dit seizoen verloopt teleurstellend voor Vandoorne en recent werd al bekend dat hij zijn stoeltje bij McLaren moet afstaan aan Lando Norris. De Belgische coureur staat zestiende in de WK-stand en heeft pas acht punten verzameld.

In de Formule E wordt met elektrische auto’s gereden.