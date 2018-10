Real Madrid rouwt om overleden Europese held

De middenvelder maakte in de finale in Brussel tegen Partizan Belgrado het winnende doelpunt (2-1). Serena overleed op 77-jarige leeftijd.

De geboren Madrileen speelde tussen 1963 en 1968 in het witte shirt van de ’Koninklijke’. In de Europese finale tegen Partizan Belgrado kwamen de Spanjaarden op achterstand via een doelpunt van Velibor Vasovic, die later furore maakte bij Ajax. Na de gelijkmaker van Amancio schoot Serena de Madrilenen met een schot van grote afstand naar de winst. De Spaanse international pakte met Real Madrid ook vier landstitels.