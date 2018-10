Na een geweldige 3-2 overwinning op Amerika gaat morgen de wedstrijd tegen China alleen nog maar om de eerste plaats in de poule. Regerend wereldkampioen Amerika, dat tegen Nederland een 2-0 voorsprong in sets verspeelde, moet verrassend genoeg naar huis.

Bekijk ook: Trots overheerst bij stuntende volleybalsters

In de openingsset kreeg Nederland nog een enorme klap te verwerken. Oranje was onder leiding van de Lonneke Sloetjes via een 9-2 en 17-9 op een riante 24-21 voorsprong gekomen. Maar ineens was er onrust en onzekerheid binnen de formatie van bondscoach Jamie Morrison. Zijn collega en leermeester Karch Kiraly had een paar succesvolle wissels geplaatst waar Nederland het antwoord op schuldig moest blijven. Nederland speelde het klaar om vijf setpoints onbenut te laten en zag het vechtende Amerika na een bloedstollende fase de beslissing forceren: 30-32.

Bekijk ook: Volleyballers bij beste vier na geweldige comeback

In de tweede set dreunde deze klap nog na, want Amerika domineerde op alle fronten en snelde naar een grote voorsprong. Pas op 8-17 kwam de bondscoach Morrison in actie door Celeste Plak het veld in te sturen voor Anne Buijs. Plak knalde er met veel geweld een paar ballen in, maar kon ook geen wonderen verrichten: 15-25.

Bondscoach Jamie Morrison toont zijn blijdschap. Ⓒ EPA

Plak mocht in set nummer drie blijven staan, werd onder vuur genomen door de Amerikaanse service, maar bleef goed overeind. Ook invalster Myrthe Schoot verrichtte als libero prima werk en bovendien werd met de service regelmatig goed gescoord. Sloetjes benutte het derde Nederlandse setpoint: 25-22.

In set nummer vier waren de Amerikaanse vrouwen de kluts kwijt en begon het echt te swingen in de Nederlandse ploeg. Sloetjes ging voorop in de strijd, Plak bleef scoren en ook invalster Nicole Koolhaas deed op de middenpositie nuttig werk. Zo werd de vierde set met groot verschil gewonnen: 25-15.

Het fanatisme spat er vanaf. Ⓒ EPA

In de vijfde set zette Sloetjes weer de toon en volgde iedereen de grote ster richting een historische prestatie. De regerend wereldkampioen werd in deze allesbeslissende serie met 15-9 verslagen en mag naar huis. En Nederland wordt in Japan inmiddels bejubeld door de talloze volleyballiefhebbers.

Deze spraakmakende uitslag betekent dat de vurige wens van deze Nederlandse ploeg, het winnen van een WK-medaille, wel eens in vervulling zou kunnen gaan. Als is er ook nog steeds een kansje dat dit niet lukt.