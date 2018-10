Trots overheerst bij stuntende volleybalsters

Maar een 2-0-achterstand in sets werd omgebogen in een zege en plaatsing voor de halve finales. „Ik weet niet wat er allemaal gebeurd is, maar ik ben zo trots. Het was een roes”, vertelde Lonneke Sloetjes, die een fenomenaal optreden bekroonde met 38 punten, bij Ziggo Sport.

Nederland liet de eerste set glippen na een ruime voorsprong (30-32) en verloor de tweede. Sloetjes: „Ik was leeg na die eerste set. Ik baalde zo. Het duurde even voordat ik me eroverheen kon zetten. Dat gold voor het hele team.” Het geloof in eigen kunnen gaf de doorslag volgens aanvoerster Maret Balkestein-Grothues. „We begonnen goed, maar zij pakten de set. Maar we zijn er altijd in blijven geloven en hebben gevochten. Het was een verdiende zege.”