Na Bale haakt ook Ramsey af bij Wales

De middenvelder van Arsenal blijft thuis vanwege familieomstandigheden, meldde de nationale bond op Twitter. Bondscoach Ryan Giggs heeft Daniel James (Swansea City) als vervanger vanuit Jong Wales overgeheveld naar zijn selectie.

Bekijk ook: Bale alweer vertrokken bij Wales

Bale haakte zondag al af bij Wales. De topschutter aller tijden van de nationale ploeg is niet helemaal fit. De aanvaller van Real Madrid meldde zich vorige week wel bij Giggs, maar hij bleef in de verloren oefeninterland tegen Spanje (1-4) aan de kant. Giggs hoopte dat hij Bale wel zou kunnen gebruiken tegen Ierland, maar ook dat bleek niet haalbaar. Bale is inmiddels teruggekeerd naar Madrid.

Wales begon de Nations League vorige maand met een overtuigende zege in Cardiff op de Ieren, mede dankzij doelpunten van Bale en Ramsey (4-1). De ploeg van Giggs verloor daarna van Denemarken (2-0). Scheidsrechter Björn Kuipers heeft dinsdagavond in Dublin de leiding.