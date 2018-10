Barcelona zes weken zonder Vermaelen

De Belgische verdediger van FC Barcelona viel in het gewonnen duel met Zwitserland in de Nations League (2-1) uit met een spierblessure. Vermaelen keerde zondag terug naar Spanje, waar de medische staf na onderzoek concludeerde dat hij zo'n zes weken nodig heeft om te herstellen.

De blessuregevoelige Belg mist de komende periode onder meer de Spaanse competitiewedstrijd tegen koploper Sevilla, de dubbele ontmoeting met Internazionale in de Champions League en de 'Clásico' tegen Real Madrid. Het is de vraag of Vermaelen op tijd hersteld is voor de uitwedstrijd in de Champions League tegen PSV op 28 november.

De oud-speler van RKC Waalwijk, Ajax en Arsenal kreeg de laatste weken juist weer weer geregeld speeltijd bij Barcelona, omdat de Franse verdediger Samuel Umtiti geblesseerd is. Trainer Ernesto Valverde heeft nu alleen Clément Lenglet nog over om naast Gerard Piqué te zetten in het centrum van zijn defensie.