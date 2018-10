Pittige loting Rus en Griekspoor

Rus (27) knokte zich in de derde en laatste kwalificatieronde met 3-6 7-5 6-1 langs de Kroatische Jana Fett. Indy de Vroome en Richel Hogenkamp verloren afgelopen weekend in Luxemburg al in de kwalificaties.

Tallon Griekspoor (22) slaagde erin het hoofdtoernooi te bereiken in Antwerpen. Griekspoor won in de beslissende kwalificatieronde met 7-6 (2) 6-3 van de Fransman Stéphane Robert.

Rus neemt het in het hoofdtoernooi op tegen de Zwitserse Belinda Bencic, de nummer 41 van de wereld. Griekspoor treft de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas, die 64e staat op de wereldranglijst. Robin Haase moest nog worden gekoppeld aan een qualifier. De als achtste geplaatste Hagenaar speelt dinsdag om 12.00 uur tegen de Wit-Rus Ilja Ivasjka.