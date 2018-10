Invalster Plak: ’We hebben emotie en vuur erin gegooid’

Aanvalster Plak maakte haar rol als breekijzer weer een helemaal waar. Ze begon tegen Amerika niet in de basis, maar had als invalster een belangrijke rol tijdens de inhaalrace vanaf een 2-0 achterstand. Dit keer kwam ze op de positie van Anne Buijs in het veld en dat betekende dat ze ook de opslagen van de tegenstander moest verwerken.

„Ik ben heel blij dat we niet gek werden bij die 2-0 achterstand maar gewoon met onze kop zijn blijven spelen”, vervolgt Plak. „We hebben emotie en vuur er in gegooid. En ja inderdaad, ik kwam er ook in. Maar het voelde echt bij iedereen goed, we deden alles met volle overtuiging. Als je met overtuiging fouten maakt is het ook niet erg. Als je gaat twijfelen, is dat pas echt fout.”

Over het passen, het verwerken van de opslag, was Plak redelijk tevreden. „Ik weet dat die service op mijn gaat komen en ben niet bang of zo. Ik weet dat ik niet de sterkste passer van het toernooi ben.” En dan met een glimlach: „Maar beroerd slecht ben ik nu ook weer niet.”

Nederland is door de 3-2 overwinning op Amerika zeker van een plek in de halve finale van dit WK. De wedstrijd tegen China gaat morgen alleen nog om de eerste plaats in de poule.