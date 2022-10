Herbeleef de tweede kampioensrace van Verstappen

Door onze Telesportredactie

Max Verstappen heeft het geflikt. Ⓒ REUTERS

Er was na de race korte tijd grote verwarring, maar Max Verstappen heeft het geflikt. De 25-jarige Nederlander is in Japan voor de tweede keer wereldkamoioen geworden in de Formule 1.