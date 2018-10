Leeuwinnen naar Utrecht voor beslissende pot

De thuiswedstrijd wordt op vrijdag 9 november gespeeld en start om 20.00 uur. Vier dagen later, op dinsdag 13 november, staat in het LIPO Park in het Zwitserse Schaffhausen de return van het tweeluik op het programma. De aftrap van deze wedstrijd is om 19.00 uur.

De Oranje-vrouwen speelden 22 keer eerder tegen Zwitserland. De eerdere ontmoetingen eindigden vijf keer in een gelijkspel, vijftien keer in een overwinning voor Nederland en twee keer in een overwinning voor de Zwitsers. De laatste ontmoeting vond plaats op 2 maart 2016. In de strijd om kwalificatie voor de Olympische Spelen won Nederland met 3-4 van Zwitserland.

De winnaar van deze laatste play-offs plaatst zich voor het wereldkampioenschap vrouwenvoetbal. Het WK vindt van 7 juni tot en met 7 juli 2019 plaats in Frankrijk. In totaal nemen 24 landen deel.