Razendpopulair vechtsporttalent gaat in MMA voor ’allerhoogste’ Nabil Haryouli is níet ’die Mocro Maffia-acteur’: wie is hij echt?

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Nabil Haryouli. Ⓒ Enfusion

Nabil Haryouli (24) heeft zijn enorme fanbase van 238.000 volgers op Instagram te danken aan keiharde knock-outs. Hij geldt als een spectaculaire vechtsportbelofte, maar toch wordt elk bericht nog begeleid met het stempel ’Mocro Maffia-acteur’ vanwege zijn rol in de hitserie. Daar gaat wat hem betreft verandering in komen. Wie is Nabil Haryouli nou echt?