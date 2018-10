’België - Nederland is nooit vriendschappelijk’

„Er is rivaliteit”, vertelt de aanvoerder van de Rode Duivels tegen Sporza. „Ik heb nooit geweten dat een wedstrijd tegen Nederland echt vriendschappelijk was. Dat is ook goed, dan verkwisten we onze tijd niet.”

Kompany zag ook dat het Nederlands elftal afgelopen zaterdag met wat geluk Duitsland een dreun uitdeelde: 3-0. „Het resultaat is misschien verrassend, maar de manier waarop niet. Het is een verjongde ploeg met spelers die genoeg talent hebben en die zich willen opofferen voor de ploeg.”

De blessuregevoelige voetballer van Manchester City bespeurt een mentaliteitsomslag bij het Nederlands elftal onder Ronald Koeman. „Misschien was dat de zwakte van Nederland in de mindere jaren. Nu is het een ommekeer. Ik heb het gevoel dat er zo veel talent in Nederland is, dat het gewoon een kwestie is van iedereen op dezelfde lijn te krijgen en dan heb je normaal gezien altijd een goeie ploeg.”

Nederland ontbrak op de afgelopen twee eindtoernooien. De Rode Duivels glorieerden met een derde plek op het afgelopen WK en haalde de laatste acht bij het EK 2016. Kompany vindt de situatie tussen beiden landen niet goed vergelijkbaar.

„Nederland is altijd een topvoetballand geweest. Wij hebben nu pas een bepaalde stijl en filosofie opgelegd, dat was vroeger nooit zo”, toont Kompany zich nederig.