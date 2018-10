Oranje treft Europees land voor plek in WK-finale

Italië won in Nagoya in vijf spannende sets van Japan, dat nu klaar is op het toernooi in eigen land: 25-20 22-25 25-21 19-25 15-13.

Japan had het eerste duel in de groep van drie landen al met 3-0 verloren van Servië. Het nog ongeslagen Italië en Servië strijden dinsdag om groepswinst. Later op de dag treft Oranje China, ook met als inzet de eerste plaats in de groep.

De nummers 1 en 2 van beide poules strijden vrijdag in Yokohama om een plek in de finale. De finale en wedstrijd om het brons worden zaterdag (ook in Yokohama) gespeeld.

Oranje schaarde zich maandagochtend bij de laatste vier na een zege in vijf sets op de Verenigde Staten.

