Özcan Akyol als enige Go Ahead-fan live getuige: ’Het mocht wel een keer’

Özcan Akyol omhelst trainer Kees van Wonderen nadat de promotie van Go Ahead Eagles een feit is. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Ook de wonderbaarlijke apotheose van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie speelde zich af zonder supporters op de tribune, maar één fervente Go Ahead Eagles-supporter kon het promotiefeestje van de Deventer ploeg toch van nabij meemaken op Woudestein. Schrijver en televisiemaker Özcan Akyol is bezig met een documentairereeks over zijn favoriete club voor tv-zender ESPN en was in die hoedanigheid ooggetuige van de historische avond.