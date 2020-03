Asgreen soleert naar zege Kuurne-Brussel-Kuurne

Achter de Deen sprintte de Italiaan Giacomo Nizzolo naar de tweede plaats voor de Noor Alexander Kristoff. Asgreens ploeggenoot Fabio Jakobsen werd vierde.

Ondanks een lange vroege vlucht van vijf renners was het op het nieuwe parcours van de Belgische koers met meer klimmetjes halverwege de wedstrijd onrustig. Met iets minder dan 30 kilometer te gaan werden de koplopers ingehaald door Asgreen. De Belg Boris Vallée kon nog aanhaken en het tweetal ging met een voorsprong van ruim een halve minuut de laatste lokale ronde in.

Met nog bijna tien kilometer te gaan liet Asgreen de Belg achter en begon aan een solo. De andere ploegen met sprinters kregen het gat met de Deen niet meer dichtgereden en zagen hem net voor hen solo over de finish komen.

Deceuninck - Quick Step zag de tactiek beloond worden. Jakobsen en zijn ploeggenoten konden afwachten of het de concurrentie lukte om Asgreen terug te pakken. De Deen hield echter vol. „Het was heel zwaar en deed ongelofelijk pijn”, zei Asgreen bij Sporza. „Pas op 300 meter van de streep geloofde ik dat ik het ging halen.”

De Italiaan Gianni Moscon was er in de finale niet meer bij. De jury had de wielrenner van Team Ineos wegens „agressief en ongeoorloofd gedrag naar andere renners toe” uit de wedstrijd gezet. Bij een grote valpartij aan de voet van de Knokteberg had de Italiaan een fiets tegen een andere renner aangegooid.