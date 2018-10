UEFA steekt meer geld in vrouwenvoetbal

Vanaf 2020 krijgen alle lidstaten 50 procent meer voor de ontwikkeling van de betreffende discipline, 150.000 euro in plaats van 100.000 euro per jaar. Doel is het voetbal te laten uitgroeien tot de grootste sport voor vrouwen in Europa.

,,De mogelijkheden voor vrouwenvoetbal zijn onbegrensd'', zei UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. Hij maakte er ook een persoonlijke missie van. ,,Voor en na mijn benoeming tot voorzitter is het groter maken van vrouwenvoetbal één van mijn grootste uitdagingen geweest.''